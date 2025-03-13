Kadın kuruculu girişimlerin ekosistemdeki yeri giderek güçleniyor

Etkinliğe katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, "Kadınların iş dünyasındaki varlığını artırmak, girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer almalarını sağlamak ve onların önündeki engelleri kaldırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KADIN KURUCULU GİRİŞİMLER YATIRIM EKOSİSTEMİNDE DAHA DIRENÇLI BİR PERFORMANS SERGILIYOR

Son yıllarda yapılan araştırmalar da kadın kuruculu girişimlerin ekosistemdeki gücünü gözler önüne seriyor. 2024 verilerine göre, en az bir kadın kurucu ortağı olan girişim oranı %32,2 seviyesine ulaştı. Bu oranın yükselmesinde özellikle TÜBİTAK BİGG fonlarının etkisi dikkat çekerken, desteklenen girişimlerde kadın kurucu ortak oranı %34'e kadar çıkıyor. Sektördeki genel yatırım sayısı azalırken, kadın kuruculu girişimlerin yatırım ekosisteminde daha dirençli bir performans sergilediği gözlemleniyor. 2024'te en az bir kadın kurucu ortaklı girişimlerin ortalama yatırım tutarı 440 bin dolar olurken, bu oran erkek kuruculu girişimlerde 547 bin dolar olarak gerçekleşti.

KADIN GIRIŞIMCILERIN ÖNÜNDEKI FİNANSMAN ENGELLERININ AZALTILMASI BEKLENIYOR

Bu veriler, girişimcilik dünyasında kapsayıcılığın ve kadın temsiliyetinin giderek önem kazandığını gösteriyor. 2025 ve sonrasında kurumsal yatırımcıların bu alanda daha aktif olmaları ve kadın girişimcilerin önündeki finansman engellerinin azaltılması bekleniyor.

Medeniyet Teknopark, kadın girişimcileri ve kadın çalışanları desteklemeye devam edecek ve bu alandaki çalışmalarıyla ekosistemde öncü olma vizyonunu sürdürecek.