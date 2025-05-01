Kadın milletvekili kadın muhtarı polislerin elinden böyle kurtardı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya İstanbul'da Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir'in polisler tarafından gözaltına alınmak istenmesine müdahale etti. Kaya, o anları anlattı.

İstanbul Kadıköy ilçesine bağlı Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir, kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Mecidiyeköy'de yürüyüşe katıldı. Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki gösterdi.

Yaşanan duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da tepki gösterdi.

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Kadın milletvekili kadın muhtarı polislerin elinden böyle kurtardı!

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