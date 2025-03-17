Kadın milli boksörler Dünya Şampiyonası’ndan 6 madalya ile döndü

Kaynak: AA
Kadın milli boksörler Dünya Şampiyonası’ndan 6 madalya ile döndü

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda mücadele eden milli boksörler büyük başarı ile turnuvayı noktaladı. Milli boksörler 1’i altın 6 madalya ile büyük başarı yakalayarak, tüm zamanların madalya sıralamasında 4’üncü sırada yer alıyor.

Sırbistan'da gerçekleşen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 1'i altın olmak üzere toplam 6 madalya aldı. Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 12 sıkletin tamamında yer alan, kürsünün 6'sında kendisine yer bulan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye'ye altın madalyayı olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli 66 kiloda getirdi.

Millilerde 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti.

41. MADALYA SIRBİSTAN'DA GELDİ

Kadın boksunda 2001 yılından bu yana düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda en başarılı ülkelerden biri olan Türkiye, madalya sayısını 41'e çıkardı.

Türkiye, Sırbistan'da aldığı madalyalarla şampiyona tarihinde 12'si altın, 11'u gümüş ve 18'i bronz olmak üzere toplamda 41. madalyasına ulaştı.

Tüm zamanların madalya sıralamasında ise Türkiye; Rusya, Çin ve Hindistan'ın arkasında 4. sırada bulunuyor.

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