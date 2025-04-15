Kadın milli tenisçiler tarih yazdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadın milli tenisçiler tarih yazdı

Kadın milli tenisçiler Litvanya’da düzenlenen dev turnuvada tarih yazdı. Milli sporcular tarihlerinde ilk kez Dünya Grubu Play Off’larında oynamaya hak kazandı.

Türkiye, kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup’ta Fransa ve İsveç’i yenerek grubunu lider tamamladı. Milliler, Dünya Grubu Play Off’larına yükselme maçında Macaristan’ı da 2-0 yenerek tarihimizde ilk kez Dünya Grubu Play Off’larında oynamaya hak kazandı.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, 8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa / Afrika Grup I’de ay-yıldızlıların rakibi Macaristan oldu. Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth’u 2-6, 6-4, 6-0 yenerek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Anna Bondar’ı 6-2, 6-2 yenerek skoru 2-0’a getirdi ve bu galibiyetle Türkiye, ilk kez Billie Jean King Cup Dünya Grubu Play-Off’unda oynamaya hak kazandı.

Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Tenis Takımı, 10 Kasım 2025 haftasında gerçekleşecek Play-Off’ta Dünya Grubu Elemeleri’ne yükselmek için mücadele edecek.

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