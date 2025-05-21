Kadın motosiklet sürücüsü kıl payı kurtardı!

Kaza, Denizli Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'nin birleştiren döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü ve plakası bilinmeyen kadın motosiklet sürücüsü döner kavşakta ilerlerken, Akçeşme mevkiinden seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın sonucu motosiklet devrildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar kadın motosiklet sürücüsünün yanına giderek yardım etti. Çarpma sonucu yere düşen kadın motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Faaliyet gösteren bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün döner kavşakta seyir halindeyken Akçeşme mevkiinden gelen otomobilin çarptığı ve sonucunda ise motosikletin devrildiği görüldü.