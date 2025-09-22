Kadın Mühendis Okulu’ndan ilk mezunlar: Verimlilik elçileri sektöre adım attı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2025 teması “Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı” çerçevesinde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) liderliğinde; TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, ilk mezunlarını verdi. Törende 15 kadın mühendis belgelerini alırken, aynı gün yeni dönem için lansman yapıldı.

KADIN MÜHENDİSLER SANAYİDE “VERİMLİLİK ELÇİSİ” OLDU

Nisan’da başlayan programda kadın mühendisler; Endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik üzerine yoğun eğitim aldı. Katılımcılar, 4 hafta teorik eğitim ve 10 hafta saha çalışmasıyla 5 firmanın dönüşüm projelerinde yer aldı. Eğitimler, sanayi örnekleri, vaka analizleri ve uygulamalı çalışmalarla zenginleştirildi. YODA Analizi Eğitimi ile organizasyonel olgunluk ölçümü, işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve sürekli iyileştirme becerileri kazandırıldı. Program bitmeden bazı katılımcılar iş buldu. Mezunlara Samsun Valiliği, OKA, OSB müdürlükleri ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu’ndan mentorluk desteği devam ediyor.

“YENİLİKÇİLİĞİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ANAHTARI”

Mezuniyet töreninde TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Bu işbirliği sadece bir protokol imzası değil, kadın istihdamını ve girişimciliği arttırmak için topyekün bir irade beyanıdır. Kadınların mühendislik ve üretim süreçlerinde daha aktif rol alması sadece eşitlik meselesi değildir. Aynı zamanda ekonomik kalkınmanın, yenilikçiliğin ve sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Kadın mühendisler mezun olduktan sonra iş gücü piyasasında bazı zorluklarla karşılamaktadırlar. Sizler sadece bireysel kariyeriniz için değil, aynı zamanda Samsun’un sanayi vizyonu ve ülkemizin geleceği için de çok önemlisiniz. Buradan kazandığınız bilgi ve deneyimlerle iş hayatına güçlü bir başlangıç yapacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

“İSTİHDAMA KATILANA KADAR ONLARIN DESTEKÇİLERİ OLACAĞIZ”

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, “Kadın mühendislerimizin istihdam hayatına katılmadan önce Samsun Model Fabrika’da yalın üretim ve dijital dönüşüm alanında aldığı eğitimlerin ardından, işletmelerde gerçekleştirdikleri staj dönemi öğrendiklerini uyguladıkları, işletmeleri yakından gözlemleyerek deneyim kazandıkları bir dönem oldu. Şimdiden istihdam hayatına katılan arkadaşları tebrik ediyorum, istihdam hayatına yeni katılacak kadın mühendislerimizin yollarının açık olmasını temenni ediyorum. İstihdama katılana kadar onların destekçileri olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“KADINLARIMIZIN HAK ETTİKLERİ NOKTAYA ULAŞACAK”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, “Sanayi odalarımızın bizlere verdikleri desteklerle kadınlarımızın hak ettikleri noktaya ulaşacaktır. Kadın mühendis okulu teknik bilgiyle donanmış kadınların üretim sürecine, dijital dönüşüme ve sanayiye yön vermeye başladığı bir alan haline gelmeye başladı” şeklinde konuştu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir, “Geçtiğimiz yıl kadın istihdamı ve girişimciliği iş birliği protokolü sayesinde valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, OKA ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzla birlikte çok güçlü bir iş birliği zemini oluşturduk. Sizler sadece bireysel kariyeriniz için değil, aynı zamanda Samsun’un sanayi vizyonu ve ülkemizin geleceği için de çok önemlisiniz. Buradan kazandığınız bilgi ve deneyimlerle iş hayatına güçlü bir başlangıç yapacağınıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu, “Şirketlerin verimlilik yolcuklarına rehberlik ediyoruz. Model fabrikalar bağımsız olarak hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak eğitim ve mentörlük merkezleridir” açıklamasında bulundu.Yeni dönem için başvurular başladı.

Törende, Kadın Mühendis Okulu’nun yeni dönemi için başvuruların açıldığı duyuruldu. Yeni programda da 15 kadın mühendis adayı yer alacak. Katılımcılar, aynı eğitim modeliyle bölge sanayisinin ikiz dönüşüm sürecine katkıda bulunacak.

Başvuru şartları ve takvimi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın resmi internet sitesinde yayımlandı ve başvurular 22 Eylül 2025 itibarıyla alınmaya başladı.