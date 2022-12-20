20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taliban sözünde durmadı. Afganistan’da kadınların üniversiteye gitmesi de yasaklandı

Taliban sözünde durmadı. Afganistan’da kadınların üniversiteye gitmesi de yasaklandı

Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı, kız öğrencilerin üniversiteye gitmesini yasakladı. Böylelikle kız öğrencilere ortaöğretimin ardından yükseköğretim de yasaklandı

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 22:30
Takip Et

Kadın öğrencilerin üniversiteye gitmesinin yolu Taliban'ın kararıyla kapandı

Taliban sözünde durmadı. Afganistan’da kadınların üniversiteye gitmesi de yasaklandı
+
Aa
-

Geçen yıl yönetimi ele geçirdiklerinde özellikle kadınların hayatlarını kısıtlamak anlamında daha ılımlı adımlar atacaklarına dair söz vermesine rağmen Taliban, kadınların yaşamlarının tüm yönleri üzerindeki kısıtlamaları artırdı.

"Kadınlar üniversiteye devam edebilir ancak örtünmek şartıyla" şeklinde bir açıklamada bulunan Taliban bu açıklamanın bir yıl sonrasında kız öğrencilere yükseköğretimin yasaklandığını açıkladı.

Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. 

"İKİNCİ EMRE KADAR DURDURULMUŞTUR"

Afganistan’daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, “Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz” ifadeleri yer aldı.

Karardan önce, üniversitelerde bulunan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
4
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
6
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
7
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.