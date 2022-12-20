Taliban sözünde durmadı. Afganistan’da kadınların üniversiteye gitmesi de yasaklandı

Geçen yıl yönetimi ele geçirdiklerinde özellikle kadınların hayatlarını kısıtlamak anlamında daha ılımlı adımlar atacaklarına dair söz vermesine rağmen Taliban, kadınların yaşamlarının tüm yönleri üzerindeki kısıtlamaları artırdı.

"Kadınlar üniversiteye devam edebilir ancak örtünmek şartıyla" şeklinde bir açıklamada bulunan Taliban bu açıklamanın bir yıl sonrasında kız öğrencilere yükseköğretimin yasaklandığını açıkladı.

Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

"İKİNCİ EMRE KADAR DURDURULMUŞTUR"

Afganistan’daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, “Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz” ifadeleri yer aldı.

Karardan önce, üniversitelerde bulunan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu. (İHA)