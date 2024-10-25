Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü

Kaynak: İHA
Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü

Konya'da bir öğretmen boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürdü. Gözaltına alınan cani koca emniyete götürüldü.

Konya'da bir kadın öğretmen, özel ders vermeye gittiği sitenin önünde boşanma aşamasındaki öğretmen kocası tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, cinayet zanlısı koca gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Abdullah K., boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i özel ders vereceği site önüne kadar takip etti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah K., yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi ile yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ise ilk müdahalenin ardından Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ebru Küçüktaşdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı koca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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