Kadın öğretmen sınıfta öğrencisini istismar etti. Mesajları okuyanın yüzü kızardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

ABD’de 30 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Christina Formella, 15 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Mesajlar ve fotoğraflar olayı gün yüzüne çıkardı.

ABD’nin Chicago kentinde bulunan Downers Grove South Lisesi’nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan 30 yaşındaki Christina Formella, skandal bir olayla gündeme geldi. 15 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Formella, polis tarafından trafikte durdurularak gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan öğretmen, ağırlaştırılmış cinsel taciz ve reşit olmayan bir çocuğa yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Olay, öğrencinin annesinin, oğlunun telefonunda öğretmeninden gelen müstehcen mesajları ve fotoğrafları fark etmesiyle ortaya çıktı.

ttt.jpg

Savcıların iddiasına göre, Formella okul günü başlamadan önce bir sınıfta öğrenciye cinsel saldırıda bulundu. Öğretmenin öğrencisine gönderdiği mesajlarda, “Seni çok seviyorum bebeğim” ve “Seninle seks yapmayı seviyorum” gibi ifadeler yer aldı.

Bu mesajlar mahkemede delil olarak sunulurken, öğrencinin Formella’ya “Anne” diye hitap ettiği detaylar da şaşkınlık yarattı. Mahkeme belgelerinde, öğretmenin öğrencinin telefonundaki notlar uygulamasında onun hakkında yazılar yazdığı da belirtildi.

ooo.jpg

Formella ise suçlamaları reddederek, cinsel saldırı iddialarının asılsız olduğunu savundu. Güzel olduğu için hedef alındığını iddia eden öğretmen, hakkındaki suçlamalara karşı masumiyetini öne sürdü.

Ancak savcılık, delillerin Formella’nın aleyhinde olduğunu ve olayın ciddiyetinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Okul yönetimi, skandalın ortaya çıkmasının ardından Formella’yı görevden uzaklaştırdı.

retmen.jpg

Olay, yerel halk arasında büyük bir infiale yol açarken, veliler okul yönetiminden daha sıkı güvenlik önlemleri talep etti. Soruşturma kapsamında, öğretmenin başka öğrencilerle de uygunsuz iletişimde bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

ooooooo.jpg

Mahkemenin ilerleyen günlerde vereceği karar merakla beklenirken, dava ABD’de öğretmen-öğrenci ilişkilerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Formella’nın suçlu bulunması halinde uzun yıllar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

gmwvdvbxaaagyb6.jpg

Son Haberler
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu adliyeye sevk edildi
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu adliyeye sevk edildi
Akşehir’de ölüm sobadan geldi: Ortaca Mahallesi’nin eski muhtarı ve eşi hayatını kaybetti
Ölüm sobadan geldi! Eski muhtar ve eşi hayatını kaybetti...
Yeşil ile sarının dansı: Kanola tarlaları görsel şölen sunuyor
Yeşil ile sarının dansı: Kanola tarlaları görsel şölen sunuyor
İlkokul öğrencileri tarihe dokunuş yaptı
İlkokul öğrencileri tarihe dokunuş yaptı
Semih Kılıçsoy’un kırmızı kartı tüm planları bozdu
Semih Kılıçsoy’un kırmızı kartı tüm planları bozdu