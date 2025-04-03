Kadın öğretmen sınıfta öğrencisini istismar etti. Mesajları okuyanın yüzü kızardı

ABD’nin Chicago kentinde bulunan Downers Grove South Lisesi’nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan 30 yaşındaki Christina Formella, skandal bir olayla gündeme geldi. 15 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Formella, polis tarafından trafikte durdurularak gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan öğretmen, ağırlaştırılmış cinsel taciz ve reşit olmayan bir çocuğa yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Olay, öğrencinin annesinin, oğlunun telefonunda öğretmeninden gelen müstehcen mesajları ve fotoğrafları fark etmesiyle ortaya çıktı.

Savcıların iddiasına göre, Formella okul günü başlamadan önce bir sınıfta öğrenciye cinsel saldırıda bulundu. Öğretmenin öğrencisine gönderdiği mesajlarda, “Seni çok seviyorum bebeğim” ve “Seninle seks yapmayı seviyorum” gibi ifadeler yer aldı.

Bu mesajlar mahkemede delil olarak sunulurken, öğrencinin Formella’ya “Anne” diye hitap ettiği detaylar da şaşkınlık yarattı. Mahkeme belgelerinde, öğretmenin öğrencinin telefonundaki notlar uygulamasında onun hakkında yazılar yazdığı da belirtildi.

Formella ise suçlamaları reddederek, cinsel saldırı iddialarının asılsız olduğunu savundu. Güzel olduğu için hedef alındığını iddia eden öğretmen, hakkındaki suçlamalara karşı masumiyetini öne sürdü.

Ancak savcılık, delillerin Formella’nın aleyhinde olduğunu ve olayın ciddiyetinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Okul yönetimi, skandalın ortaya çıkmasının ardından Formella’yı görevden uzaklaştırdı.

Olay, yerel halk arasında büyük bir infiale yol açarken, veliler okul yönetiminden daha sıkı güvenlik önlemleri talep etti. Soruşturma kapsamında, öğretmenin başka öğrencilerle de uygunsuz iletişimde bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Mahkemenin ilerleyen günlerde vereceği karar merakla beklenirken, dava ABD’de öğretmen-öğrenci ilişkilerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Formella’nın suçlu bulunması halinde uzun yıllar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.