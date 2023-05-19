Kadın orkestra şefi Nisan Ak'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı

2015’te “10 yıl içinde şef olmak istiyorum” diyordu. Çok daha kısa sürede düşlerine kavuştu. Onun öyküsü hem bireysel hem de toplumsal anlamda hepimize güç veriyor.

Türkiye’nin üçüncü kadın şefi Nisan Ak, sosyal medyada paylaştığı video ile gündem oldu.

Ak paylaşımında “Merhaba ben Nisan. Orkestra şefiyim. Yüksek lisansa kadar tüm eğitimi Türkiye’de aldım. Bu ülkenin eğitimi ve demokrasisi beni büyüttü, yetiştirdi. Şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde orkestraları profesyonel olarak yönetiyorum. Bu eser Türk kadın besteci Merve Dedeoğlu’na ait. Demokrasinin devamı için kadınların görünürlüğüne önem veriyorsan ikinci turda oy ver. Türkiye’nin geleceği hepimizin elinde. Birlikte demokrasi ve eşitlik için hareket edelim.” ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Nisan Ak geçen yıl Cumhuriyet’in 99. yılında verdiği bir röportajında şöyle konuşmuştu:

“Özellikle Amerika’da yerleşmiş bir Türk stereotipi yok. Haliyle insanlar bizi genellikle Ortadoğu ya da Doğu Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıyorlar. Öğrenciyken “Neden Türkiye'den daha fazla müzisyen duymuyoruz” diyorlardı. Şimdi hocalık yaparken de Türkiye'nin teori, solfej ve kulak eğitiminin harika olduğunu düşünüyorlar. Bol bol dolaşan, çeşitli şehirlerde orkestralarla işler yapan biri olarak çok insanla tanışıyorum ve doğup büyüdüğüm, yüksek lisansa kadar okullarında okuduğum, beni ben yapan ülkeyi iyisiyle kötüsüyle temsil ediyorum sürekli. Şu an bütün işim gücüm Türkiye'de aldığım temel eğitim sayesinde, iyi ki de öyle olmuş. 99 sene boyunca kimleri yetiştirdik, ne olanaklar sağladık, ne başarılar elde ettik. Belki şu aralar zor zamanlardan geçiyoruz ama geleneğimizi hatırlamalı sonra da tembellik etmeyip geleneğe bol bol yenilikler katmalıyız. Nice 99’lara!”