Kadın, otomobilden atıldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadın, otomobilden atıldı!

Aksaray'da otomobilden atılan, kaldırım kenarında baygın bulunan 44 yaşındaki Ahu T., ambulansta müdahale edildikten sonra yakınlarına teslim edildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Aksaray Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ahu T., sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilden kaldırım kenarına atıldı.

Sürücü hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Ahu T., ambulansta yapılan müdahalesinin ardından çağrılan yakınlarına teslim edildi.

Polis, çevredekilerin verdiği plaka üzerinden yola çıkarak, Ahu T.'nin atıldığı otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Kadın, otomobilden atıldı!

Kadın, otomobilden atıldı!

Kadın, otomobilden atıldı!

Kadın, otomobilden atıldı!

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