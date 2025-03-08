Kadın polisler sosyal medyayı salladı! Evde merhamet işte cesaret

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın polislerin fedakârlıklarını anlatan özel bir klip yayınladı. "Evde merhamet, işte cesaret" sloganıyla hazırlanan videoda, kadın polislerin hem evde anne olarak gösterdikleri sevgi hem de iş hayatındaki cesaretleri gözler önüne serildi.

Ev ve iş yaşamı arasındaki dengeyi başarıyla sağlayan kadınların güçlü ve merhametli yönlerinin vurgulandığı klip, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Bu anlamlı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.