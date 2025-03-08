Kadın polisler sosyal medyayı salladı! Evde merhamet işte cesaret

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın polislerin fedakârlıklarını ve cesaretini anlatan anlamlı bir klip yayınladı. Klipte, kadın polislerin hem evdeki sevgi hem de işteki cesaretini duygusal bir dille anlattı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın polislerin fedakârlıklarını anlatan özel bir klip yayınladı. "Evde merhamet, işte cesaret" sloganıyla hazırlanan videoda, kadın polislerin hem evde anne olarak gösterdikleri sevgi hem de iş hayatındaki cesaretleri gözler önüne serildi.

Ev ve iş yaşamı arasındaki dengeyi başarıyla sağlayan kadınların güçlü ve merhametli yönlerinin vurgulandığı klip, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Bu anlamlı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

aw407816-02.jpg

aw407816-01.jpg

aw407816-03.jpg

aw407816-04.jpg

aw407816-06.jpg

Son Haberler
DEM Parti'den MHP'ye ikinci ziyaret!
DEM Parti'den MHP'ye ikinci ziyaret!
Robotlar sanatı ele geçiriyor mu? Yapay zeka destekli heykelciliğin yükselişi
Robotlar sanatı ele geçiriyor mu? Yapay zeka destekli heykelciliğin yükselişi
İsmet İnönü'nün kızından Dünya Kadınlar Günü'nde önemli mesajlar…
İsmet İnönü'nün kızından Dünya Kadınlar Günü'nde önemli mesajlar…
Ağaçların ritmi! Doğanın gizli müziğini keşfedin
Ağaçların ritmi! Doğanın gizli müziğini keşfedin
Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı