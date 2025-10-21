Jinekolojik hastalıkların, özellikle kanser türlerinin, teşhisinde yaşanan gecikmelerin hastalar için hayati riskleri beraberinde getirdiği, dünya genelinde yürütülen bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri ile açıkça ortaya konuldu.

Tıbbi literatürdeki veriler, rahim ağzı, yumurtalık veya rahim kanseri gibi durumlarda hastalığın ileri evrelerde tespit edilmesinin, ne yazık ki ölüm oranlarını çarpıcı biçimde yükselttiğini gösterdi.

Uzmanlar, özellikle kanser gibi kritik durumlarda erken teşhisin, tedavinin başarı oranını belirleyen en önemli faktör olduğunu ifade etti.

YUMURTALIK KANSERİ ÖLÜMLERDE İLK SIRADA

Jinekolojik kanserler arasında en yüksek ölüm oranına sahip olan yumurtalık (over) kanserinde, tanıdaki gecikmenin en büyük zorluk olduğu vurgulandı.

Hastalığın genellikle karın içine yayıldıktan sonra, yani ileri evrede saptanabildiği belirtildi.

Uzmanlar, hastaların yaklaşık yüzde 75'inin tanıyı bu ileri aşamada aldığını ve bu durumun tedavi sonuçlarının yüz güldürücü olmamasına neden olduğunu bildirdi.

UZMANLARDAN ACİL UYARI: ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

Londra Kanser Araştırma Enstitüsü'nden (The Institute of Cancer Research, London) önde gelen onkolog Prof. Dr. Richard Hynes, jinekolojik kanserlerin tedavisinde zamanlamanın kritik rolüne dikkat çekti.

Prof. Hynes, "Elimizdeki tüm bilimsel veriler, yumurtalık ve rahim kanserinde evre atlanmış bir tanının, beş yıllık sağkalım oranlarını kabul edilemez düzeyde düşürdüğünü kanıtladı. Özellikle yumurtalık kanserinde etkin bir tarama yönteminin bulunmaması, hekimleri ve hastaları semptomları hızla değerlendirmeye yönlendirmelidir" ifadesini kullandı.

Harvard Tıp Okulu (Harvard Medical School) Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Elara Vance ise, geç teşhisin sadece kanser değil, aynı zamanda dış gebelik, şiddetli endometriozis veya pelvik inflamatuar hastalık (PID) gibi, doğurganlığı ve genel yaşam kalitesini tehdit eden diğer jinekolojik durumlar için de kalıcı hasara neden olabileceğini aktardı.

Dr. Vance, "Kronik pelvik ağrı, anormal kanamalar veya adet düzensizlikleri gibi semptomlar önemsenmelidir. Erken müdahale ile hem doğurganlık korunabilir hem de hastalığın ilerlemesi durdurulabilir" şeklinde konuştu.

Jinekolojik sağlık sorunlarında doğru ve hızlı tanı koyma süreci, yalnızca bir tedavi başlangıcı değil, aynı zamanda hastanın yaşam şansını doğrudan belirleyen hayati bir eşik olarak kabul edildi.