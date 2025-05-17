Kadın sağlığında görünmez düşman! Sadece erkeklerde görülmüyor

Her adet döneminde ağrı kesicilere sığınan kadınlar, çoğu zaman bu durumu “normal” kabul ederek geçiştirdi. Ancak uzmanlar, kronik pelvik ağrının altında yatan nedenlerden birinin pelvik venöz konjesyon (PVK) olabileceğini vurguladı.

Jinekolojik hastalıklarla sıkça karıştırılan bu durum, kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiledi.

Son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, PVK’nın doğru tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabileceğini gösterdi.

PELVİK VENÖZ KONJESYON NEDİR?

Pelvik venöz konjesyon sendromu, pelvik bölgedeki toplardamarların genişlemesi ve kanın normal akışını engellemesiyle ortaya çıkan kronik bir rahatsızlıktır. Halk arasında “rahim varisi” olarak da bilinen bu durum, özellikle 20-45 yaş arasındaki kadınlarda sık görüldü.

Doğum sayısı arttıkça riskin yükseldiği belirtildi. PVK, pelvik variköz damarlara bağlı kronik pelvik ağrı sendromu olarak tanımlanıyor. Temel neden, yumurtalık toplardamarlarında kapakçık yetmezliğine bağlı kanın geri kaçması.

Kadınların yaklaşık %10-15’inde görülen PVK, genellikle uzun süre ayakta kalmak, cinsel ilişki veya adet dönemi gibi durumlarda ağrıya neden oldu. Ağrı, donuk ve zonklayıcı bir karakterde olup, yatarken hafifliyor. Ayrıca, vajinal akıntı, sırt ağrısı, yorgunluk ve duygudurum dalgalanmaları gibi belirtiler de sıkça bildirildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Son yıllarda PVK üzerine yapılan çalışmalar, bu rahatsızlığın kronik pelvik ağrının yaklaşık üçte birine neden olduğunu ortaya koydu.

Gale Academic OneFile’da yayımlanan bir retrospektif çalışmada, kronik pelvik ağrısı olan 171 hastanın %26,3’ünde PVK saptandı. Çalışma, PVK’nın kadınlarda (%31,8) erkeklere kıyasla (%16,4) daha sık olduğunu gösterdi.

PVK, yalnızca kadınlara özgü bir patoloji değil, ancak kadınlarda daha sık izleniyor. Kronik pelvik ağrı değerlendirilirken mutlaka akılda tutulmalı.

Almanya’da yayımlanan bir derlemede, pelvik venöz bozuklukların (PeVD) teşhis ve tedavisindeki yenilikler ele alındı.

Fortschr Röntgenstr dergisindeki makalede, Dr. Claudia L. Dewald, “PVK’nın semptomları genellikle gecikmiş teşhisle sonuçlanıyor. Yeni sınıflandırma sistemleri, hastalığın yönetimini kolaylaştırıyor” ifadelerine yer verdi.

Çalışma, transvajinal Doppler ultrasonun, venöz reflüyü tespit etmede en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

PVK’nın oluşumunda birden fazla faktör rol oynadı. Gebelik, hormonal değişiklikler (özellikle östrojen artışı), ve damar kapakçıklarında yapısal bozukluklar başlıca nedenler arasında.

Gebelik sırasında pelvik ven kapasitesi 60 kat artıyor, bu da damar genişlemesine ve kapak yetmezliğine yol açıyor. Ayrıca, Nutcracker ve May-Thurner gibi sendromlar da venöz göllenmeyi tetikleyebilir.

Östrojenin damar genişletici etkisi, özellikle çok doğum yapmış kadınlarda PVK riskini artırıyor.

Pelvik venöz hipertansiyon, peruterin venöz pleksusta distansiyona neden oluyor. Bu da kronik ağrıya yol açıyor.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PVK tanısı, genellikle transvajinal Doppler ultrason ile konuluyor. Bu yöntem, pelvik damarlardaki genişlemeyi ve kan akışındaki anormallikleri tespit etmede etkili.

Manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi yöntemler, diğer olası nedenleri dışlamak için kullanılabiliyor.

Transvajinal Doppler ultrason, ayakta yapılan bir inceleme olduğu için venöz yetmezliği daha iyi gösteriyor. Diğer yöntemler, yatar pozisyonda sınırlı bilgi sağlıyor.

Tedavide ilk basamak, nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve hormonal tedaviler gibi farmakolojik yöntemler. Ancak, kesin çözüm için minimal invaziv yöntemler öne çıktı. Pelvik ven embolizasyonu, genişlemiş damarların anjiografik yöntemlerle kapatılmasını içerdi.

Uzmanlar, “Embolizasyon, %90 başarı oranıyla ağrıyı azaltıyor ve hastalar aynı gün taburcu olabiliyor” bilgisini paylaştı. İşlem, doğurganlığı veya adet düzenini etkilemedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, PVK şüphesi olan kadınlara şu önerilerde bulundu:

Erken Tanı Arayın: Kronik pelvik ağrı 6 aydan uzun sürüyorsa, bir jinekolog veya damar cerrahına başvurun.

Hareketli Kalın: Uzun süre ayakta kalmaktan kaçının; düzenli egzersiz kan akışını iyileştirir.

Tanı Yöntemlerine Güvenin: Transvajinal Doppler ultrason, doğru tanı için ilk tercih olmalı.

Tedavi Seçeneklerini Değerlendirin: Embolizasyon gibi minimal invaziv yöntemler, kalıcı rahatlama sağlayabilir.

KADIN SAĞLIĞI İÇİN BİR UYARI

Pelvik venöz konjesyon, kadınlarda sık görülen ancak genellikle göz ardı edilen bir sağlık sorunu.

Adet ağrısı gibi “normal” kabul edilen şikayetlerin ardında ciddi bir rahatsızlık yatabilir. Erken tanı ve etkili tedavilerle, bu durumun neden olduğu ağrılar kontrol altına alınabilir.

Uzmanlar, kadınları pelvik ağrılarını ciddiye almaya ve bir uzmana danışmaya çağırdı.