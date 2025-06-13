Kadın sağlığında kırmızı alarm! Uzmanlardan çarpıcı uyarılar

Kadınlarda meme ve rahim kanserinin son yıllarda hızla artması, bilim dünyasının dikkatini çekti.

Uzmanlar, bu artışın en büyük nedenlerinden birinin doğurganlık hızındaki dramatik düşüş olduğunu vurguladı. Uzmanlar, “Son yıllarda meme ve rahim kanseri vakalarındaki artış, kadınların doğurganlık oranlarının azalmasına bağlı olarak tıbbi bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Doğum yapmış olmak, bu kanser türlerinin riskini azaltıyor” dedi.

DOĞURGANLIK VE KANSER ARASINDAKİ BİLİMSEL BAĞLANTI

Amerikan Kanser Enstitüsü’nün verilerine göre, hiç doğum yapmamış veya 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapan kadınlarda meme kanseri riski, erken yaşta anne olanlara göre daha yüksek.

Harvard Tıp Fakültesi’nden onkoloji uzmanı Prof. Dr. Judy Garber, “Östrojen hormonu, meme kanseri gelişiminde önemli bir faktör. Doğurganlık süresinin uzaması ve geç doğum, östrojene maruz kalma süresini artırarak riski yükseltiyor” dedi.

Rahim kanseri için de benzer bir tablo söz konusu. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Erin Michos, obezite ve hormonal dengesizliklerin rahim kanseri riskini artırdığını, ancak düzenli doğumların bu riski azalttığını belirtti.

İngiltere Kanser Araştırma Merkezi’nin bir çalışması, fiziksel aktivitenin rahim kanseri riskini azalttığını, ancak modern yaşam tarzında hareketsizliğin ve geç anneliğin bu koruyucu etkiyi gölgelediğini ortaya koydu.

ERKEN ANNELİK KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Bilimsel veriler, erken yaşta doğum yapan ve emziren kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığını gösterdi.

Uzmanlar, “Doğum ve emzirme, meme dokusundaki hücresel değişimleri düzenleyerek kanser riskini azaltabilir. Ancak bu koruyucu etkinin abartılması, kadınlarda yanlış bir güvenlik algısı yaratmamalı” uyarısında bulundu.

Çoksüer ise, doğurganlığın kadın sağlığına başka faydalar da sağladığını ekledi:

“Doğum, rahim kanseri ve yumurtalık kanseri riskini azaltmanın yanı sıra miyom oluşumunu ve adet sancılarını da engelliyor. Ayrıca migren ataklarını azaltıyor, bağırsak ve solunum yolu sağlığını destekliyor.”

UZMANLARDAN ÖNERİLER: ERKEN PLANLAMA VE DÜZENLİ TARAMA

Uzmanlar, kadınların 20-30 yaş aralığında doğurganlık planlaması yapmasını önerdi. En büyük kariyer annelik.

Kadınlar, sağlık açısından doğurganlıklarını ertelememeli. Öte yandan, meme ve rahim kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Alman Kanser Araştırma Merkezi’ne göre, erken evrede tespit edilen meme kanserinde 5 yıllık sağkalım oranı %90’ın üzerinde.

KANSERLE MÜCADELEDE YENİ UMUTLAR

Bilim dünyası, kanser tedavisinde de yenilikçi yaklaşımlar geliştirdi. ODTÜ’lü bilim insanlarının geliştirdiği “Prosigna” testi, meme kanseri hastalarında gereksiz kemoterapiyi önleyerek kişiye özgü tedavi planları sundu. Ayrıca, İngiltere’deki Breast Cancer Now Catalyst Programme, aspirinin agresif meme kanseri türlerinde tedavi potansiyelini araştırdı.

Kadın sağlığını tehdit eden meme ve rahim kanseri vakalarının artışı, doğurganlık hızındaki düşüşle yakından ilişkili.

Uzmanlar, erken annelik ve düzenli sağlık kontrolleriyle bu risklerin azaltılabileceğini vurguladı.