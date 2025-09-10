Kadın şoförün yardım çığlığı! Sosyal medyadan saldırıya uğradığını açıkladı

Rizeli kadın uzak yol şoförü Buket Yaman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisi gibi bir şoför tarafından fiziki saldırıya uğradığını duyurarak destek istedi.

Ünye-İstanbul arası şehirlerarası otobüslerde kaptanlık Rizeli kadın uzak yol şoförü Buket Yaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 3 yıldır kendisini rahatsız eden bir şahıs olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini dile getirdi. Şahısın kendisine yönelik fiziki saldırısı olduğunu dile getiren Yaman, videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır bu platformdayım, kadınların ve sizlerin sesi olmaya çalıştım. Siz de benim sesim olun. Her yere yayın bu videomu. Beni ölümle tehdit eden üç yıldır bir sapığım var ve hala dışarıda geziyor. Dün hiçbir şeyden habersiz yolcu indirdikten sonra oldu bu olay. Bana saldırdı, beni dövdü ve en zor yolculuğumu yaptım bugün. Evde oturup iki gün sonra haberleri izleyip de bir kadın daha katledildi diye haber olmak istemiyorum. Benim mücadelemi biliyorsunuz ve lütfen elinizden geldiğince bu videoyu paylaşın. Hala dışarıda, işlem yapılıp mahkeme ilerleyene kadar da dışarıda kalacak ve hala ben onu vuracağım diye tehditler alıyorum. Ankara'da kaptan oluyor. Ve rica ediyorum tüm camiaya. Ben sizin sesiniz oldum sizde benim sesim olun. Hiçbir yerde iş vermeyin, mahkeme kararı çıkana kadar rica ediyorum. Herkese yayalım ve ifşa edelim bu adamı. 60 yaşında Ankara'da yaşayan bir sapık".