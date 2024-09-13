Kadın spiker canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 'Bebek ve istismar... Korkunç bir çağda yaşıyoruz'

"Üzerine televizyon düştü" denilerek hastaneye getirilen ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan 2 yaşındaki Sıla bebekle ilgili korkunç gerçek ortaya çıkmıştı.

Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı bildirilmişti.

Haber Global spikeri Sümeyye Yılancı, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

Yılancı, Sıla bebek için isyan etti.

Sıla bebek olayında şok detay: Annenin de istismarcıların da pavyonda çalıştığı ortaya çıktı

Tekirdağ’da darp nedeniyle beyin kanaması geçiren ve yapılan incelemelerde cinsel istismara da maruz bırakıldığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebek tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşürmüştü.

Yürütülen soruşturmada toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldiği bildirildi.

Sümeyye Yılancı, "Üzerine televizyon düştü" denilerek hastaneye getirilmesinin ardından cinsel istismara uğradığı ortaya çıkınca canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yılancı şunları söyledi:

"Bebek ve istismar kelimelerini yan yana getirmek korkunç. Biz korkunç bir çağda yaşıyoruz. Narin'e üzüldüğümüz bugünlerde şimdi bir de Sıla bebeğe üzüleceğiz. Bunlar sadece bildiklerimiz."