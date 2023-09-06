Kadın sporunda dev hamle

Burcu Topal, 2024 sonuna kadar hedeflerinin Türkiye'de 65 olan şube sayılarını yüzde 50 oranında artırmak ve Türkiye'de büyümeye devam ederken yurt dışına açılmak olduğunu söyledi.

b-fit'i Mayıs 2023’de devraldığını belirten b-fit Yönetim Kurulu Başkanı Burcu

Topal, “2024 sonuna kadar hedefimiz Türkiye'de 65 olan şube sayılarımızı %50

oranında artırmak ve Türkiye'de büyümeye devam ederken yurt dışına açılmak. b-fit

olarak temel sosyal hedefimiz kadın girişimci sayısını ve kadın istihdamını artırırken

çok daha fazla sayıda kadına spor yapma imkanı sağlamak.” dedi.

Güçlü kadınlara sahip bir toplum idealimiz var

Hedeflerinin altında yatan temel sebebin daha güçlü bir toplum yaratmak olduğunu

da sözlerine ekleyen Topal, “Kadınları güçlü toplum yaratmayı çok önemsiyoruz.

Çünkü kadınları güçlü toplumlar gelişmiş toplumlardır. Kadınlar toplumların

neredeyse %50’sini oluşturuyor ve kadının ekonomik ve sosyal hayata katkısı

doğruca toplumun gelişmesini sağlıyor. Anne, eş, abla, kardeş, arkadaş tüm

toplumsal rollerde kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine güvenen, fiziksel,

zihinsel, duygusal, sosyal tüm yönleriyle güçlü kadınlara sahip bir toplum idealimiz

var. Türkiye'de kadınların girişimcilik konusunda, kendi işlerini açma konusunda

oransal olarak çekimser kaldıklarını, zorluklar yaşadıklarını gözlemliyor ve bunun

değişmesi için mücadele ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Spor yapmamak için bir mazeret yok

b-fit’in bugüne kadar 450'den fazla kadına girişimci olma imkanı sağlayarak 5 binden

fazla kadına istihdam yarattığının altını çizen Topal, “Bizi bizden iyi kimse anlamaz

dedik ve Türk kadınının spor yapmasına engel olduğunu düşündüğü tüm mazeretleri

ortadan kaldıramadık ama spor yapmamak için bir mazeret olmadığını görmesini

sağladık. Bunu fark eden her b-fit kadını etrafındaki kadınları da bilinçlendirmeye

başladı. Şimdi ise b-fit, Türkiy'nin ilk ve en yaygın kadınlara özel spor ve yaşam

merkezi markası ve bugün tüm Türkiye’de kadınlara hizmet vermeye devam ediyor.

b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezleri ülkemizin dört bir yanında hizmet verirken

b-fit Genel Merkez olarak şubelerimize gerek eğitimler gerek sosyal aktiviteler olarak

destek vermeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.