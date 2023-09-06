Kadın sporunda dev hamle

Burcu Topal, 2024 sonuna kadar hedeflerinin Türkiye'de 65 olan şube sayılarını yüzde 50 oranında artırmak ve Türkiye'de büyümeye devam ederken yurt dışına açılmak olduğunu söyledi.
b-fit'i Mayıs 2023’de devraldığını belirten b-fit Yönetim Kurulu Başkanı Burcu
Topal, “2024 sonuna kadar hedefimiz Türkiye'de 65 olan şube sayılarımızı %50
oranında artırmak ve Türkiye'de büyümeye devam ederken yurt dışına açılmak. b-fit
olarak temel sosyal hedefimiz kadın girişimci sayısını ve kadın istihdamını artırırken
çok daha fazla sayıda kadına spor yapma imkanı sağlamak.” dedi.
Güçlü kadınlara sahip bir toplum idealimiz var
Hedeflerinin altında yatan temel sebebin daha güçlü bir toplum yaratmak olduğunu
da sözlerine ekleyen Topal, “Kadınları güçlü toplum yaratmayı çok önemsiyoruz.
Çünkü kadınları güçlü toplumlar gelişmiş toplumlardır. Kadınlar toplumların
neredeyse %50’sini oluşturuyor ve kadının ekonomik ve sosyal hayata katkısı
doğruca toplumun gelişmesini sağlıyor. Anne, eş, abla, kardeş, arkadaş tüm
toplumsal rollerde kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine güvenen, fiziksel,
zihinsel, duygusal, sosyal tüm yönleriyle güçlü kadınlara sahip bir toplum idealimiz
var. Türkiye'de kadınların girişimcilik konusunda, kendi işlerini açma konusunda
oransal olarak çekimser kaldıklarını, zorluklar yaşadıklarını gözlemliyor ve bunun
değişmesi için mücadele ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Spor yapmamak için bir mazeret yok
b-fit’in bugüne kadar 450'den fazla kadına girişimci olma imkanı sağlayarak 5 binden
fazla kadına istihdam yarattığının altını çizen Topal, “Bizi bizden iyi kimse anlamaz
dedik ve Türk kadınının spor yapmasına engel olduğunu düşündüğü tüm mazeretleri
ortadan kaldıramadık ama spor yapmamak için bir mazeret olmadığını görmesini
sağladık. Bunu fark eden her b-fit kadını etrafındaki kadınları da bilinçlendirmeye
başladı. Şimdi ise b-fit, Türkiy'nin ilk ve en yaygın kadınlara özel spor ve yaşam
merkezi markası ve bugün tüm Türkiye’de kadınlara hizmet vermeye devam ediyor.
b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezleri ülkemizin dört bir yanında hizmet verirken
b-fit Genel Merkez olarak şubelerimize gerek eğitimler gerek sosyal aktiviteler olarak
destek vermeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.