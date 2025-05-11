Kadın sürücü ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karaman’da Alparslan Türkeş Bulvarı’nda seyir halinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine sonra refüje çarptı. 3 gün önce ehliyeti aldığı öğrenilen sürücüye kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Karaman'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil, daha sonra orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü N.S. idaresindeki 70 DE 850 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, sonra da orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ucuz atlatılan kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı yapan sürücü N.S.'nin 3 gün önce ehliyet aldığı öğrenildi.

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