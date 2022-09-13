Kadın sürücüler yol ortasında saç saça baş başa kavga etti. Yumruklar havada uçuştu

İstanbul'un Şişli ilçesinde, yol verme anlaşmazlığı nedeniyle trafikte tartışan iki kadın arasında kavga çıktı. Birbirlerine yumruklar sallayan kadın sürücüler, daha sonra araçlarına binerek gözden kayboldu.
Gülbahar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
Birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavgaya tutuştu.
Birbirlerinin saçlarını çeken, yumruk sallayan kadınları araya girenler güçlükle ayırdı.
Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı. (DHA)
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