Kadın sürücülere indirimli akaryakıt

Tokat'ın Zile ilçesinde yöneticisi kadın olan akaryakıt istasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere yüzde 8 indirimli yakıt satışı yaptı.

İstasyonda ayrıca kadın sürücülere karanfil de hediye edildi.

Akaryakıt istasyonunun yöneticisi Şermin Fethiye İlgün, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.

Kadın girişimci olarak onlara destek olmayı istediğini belirten İlgün, "Bu kampanyayı yaptık, bütün kadınlarımızı bekliyorum. Burada ilk işe başladığımda insanlarımız, 'Kadın da çalışır mı akaryakıt istasyonunda?' diye baktılar. Kadınların her yerde çalışabileceklerini göstermek için buradayım. Bu şekilde de yürüyeceğiz. Ben çalışmaya başladıktan sonra kadınlarımız buraya gelmeye başladı." dedi.

Yakıt alan Handan Kıran ise indirimi duyup geldiklerini dile getirerek, "Kadınlar Günü'ne özel indirim yapılmış. Kadınlarımızı baş tacı yapmak, değerini bilmek gerekiyor. Bunun için de indirim yapmışlar, çok memnunum, çok teşekkür ederim." ifadesini kulandı.