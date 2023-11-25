Kadın sürücünün otomobiline böyle saldırdı

Ankara'daki olay Yenimahalle ilçesi Alınteri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kadın otomobil sürücüsü sol şeritte seyir halindeyken, Özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün ısrarla selektör yaparak geçmeye çalışması üzerine, otobüs sürücüsü akan trafikte aracını durdurup aşağıya indi. Otomobil sürücüsünün yanına giden öfkeli sürücü, "Ben burada can taşıyorum" diyerek, tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle otobüs sürücüsü, otomobilin camlarına vurarak hakaretler savurdu. Karşılıklı hakaretlerden sonra, çevredeki vatandaşların ve otobüsteki yolcuların müdahalesiyle öfkeli sürücü güçlükle sakinleştirildi. Otobüs sürücüsü aracını çalıştırıp seferine devam ederken, otomobil sürücüsü de olay yerinden uzaklaştı.

​Trafikte yaşanan bu tartışma ise bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.