Kadın teğmen tecavüz edilmekle tehdit edilmişti. Yargıdan skandal karara tepkiler sonrası U dönüşü

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Kadın teğmen tecavüz edilmekle tehdit edilmişti. Yargıdan skandal karara tepkiler sonrası U dönüşü

Kara Harp Okulu'nda ettikleri yemin sonrası ihraç girişimiyle karşı karşıya kalan Teğmen Ebru Eroğlu tecavüz tehdidi almıştı. Gazeteci Barış Terkoğlu, tehdit hakkında kovuşturmaya yer yok kararının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı ifade eden 'Subay Yemini' sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edileceği iddia edilen Teğmen Ebru Eroğlu'na internet üzerinden edilen hakaret ve yapılan tecavüz tehdidi "ifade hürriyeti" kapsamında sayılmış, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Pazartesi günü olayı köşesine taşımıştı. Terkoğlu, aynı gün sosyal medya platfrormu X hesabından yaptığı bir paylaşımda kararın kaldırıldığını duyurdu.

Tecavüz tehdidi alan Teğmen Ebru Eroğlu için yargıdan skandal kararTecavüz tehdidi alan Teğmen Ebru Eroğlu için yargıdan skandal karar

"KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI KALDIRILDI"

Terkoğlu şunları söyledi,

“Bugün Cumhuriyet gazetesindeki yazımda Teğmen Ebru Eroğlu’na edilen tecavüz içerikli küfür hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği kovuşturmaya yer yok kararını gündeme getirmiştim. Savcının verdiği karar, her görüşten yurttaşta tepkiye neden oldu. Az önce Adalet Bakanlığı kaynakları ile görüştüm… Bu yanlış kararın an itibariyle düzeltildiği, kovuşturmaya yer yok kararının kaldırıldığı bilgisini verdiler. Hem gazetecilik hem hukuk adına bu olumlu gelişmeyi duyurmuş olayım. Adalet uğruna elini taşın altına koyan herkesin bahtı açık olsun.”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Barış Terkoğlu, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan ve ettikleri yemin nedeniyle açığa alınan teğmenler hakkında dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun mezuniyet töreninde arkadaşlarıyla birlikte geleneksel teğmen yemini ettiğini ve ardından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı attığını hatırlattı.

Terkoğlu, aylardır hedef gösterilen Eroğlu’nun maruz kaldığı çirkin bir tehdide dayanamayıp savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, ancak bu tehditlerin hukuken “suç” sayılmadığını belirtti. Bu durum, hem kamuoyunda hem de hukuk çevrelerinde tartışmalara yol açtı.

Eroğlu'na gelen çirkin 'tecavüz' tehdidini ve yaşananları Terkoğlu şöyle anlattı:

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