Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) – kısaca lupus veya halk dilindeki adıyla Kelebek Hastalığı – ile ilgili dünya çapında yürütülen bilimsel çalışmalar, bu karmaşık otoimmün hastalığın kadınları erkeklere kıyasla çarpıcı derecede daha fazla etkilediğini gözler önüne serdi. Elde edilen güncel veriler ve uzman görüşleri, hastalığın özellikle kadın cinsiyetinde yaklaşık 9 kat daha sık ortaya çıktığını vurguladı.

Hastalığın neden tam olarak kadınları daha fazla hedef aldığı sorusu, uzun süredir bilim dünyasının odak noktası oldu. Çoğu hasta, genellikle 15 ila 45 yaş aralığında, yani doğurganlık çağında tanı aldı.

Yabancı uzmanlar bu çarpıcı durumun özellikle doğurganlık çağındaki kadınları etkilediğini ve hormonal faktörlerin kilit rol oynadığını ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER VE HORMONLARIN KİLİT ROLÜ

Hastalığın, doğurganlık çağındaki kadınlarda bu denli yüksek oranda görülmesinin ardındaki temel faktörlerden birinin hormonlar olduğu düşünülmekte. Özellikle östrojen hormonunun, bağışıklık sistemi üzerindeki düzenleyici etkileri nedeniyle lupus gelişimini tetikleyebileceği veya şiddetlendirebileceği belirtildi.

Uluslararası Lupus Araştırmaları Birliği (ILRA) üyesi ve Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Margaret Steele, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Lupus, çok faktörlü bir hastalıktır; ancak bu büyük cinsiyet farkını görmezden gelmek mümkün değil. Yaptığımız çalışmalar, östrojenin otoimmün yanıtları güçlendirmede rol oynayabileceğine işaret etti. Hastalık, doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 90'ını etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, genetik yatkınlık, çevresel tetikleyiciler (UV ışınları, enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar) gibi faktörlerin de hastalığın ortaya çıkışında birleştiği bilimsel raporlara yansıdı.

UZMANLARDAN UYARI: TEŞHİS ZORLUĞU DEVAM EDİYOR

Kelebek Hastalığı, vücudun hemen her organını (eklemler, cilt, böbrekler, kalp, akciğerler ve sinir sistemi) tutabilme potansiyeli nedeniyle "Büyük Taklitçi" olarak da adlandırıldı. Belirtilerin kişiden kişiye büyük farklılıklar göstermesi, hastalığın teşhis edilme sürecini zorlaştırdı.

Kanada Lupus Araştırma Enstitüsü'nden Dr. James O’Connell, lupus hastalarının genellikle ateş, yorgunluk, eklem ağrıları ve ciltte kelebek şeklindeki döküntü gibi geniş bir yelpazede şikayetlerle geldiğini belirtti.

Dr. O’Connell, "Lupus, böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalıktır. Erken teşhis ve kişiye özel tedavi yaklaşımları, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmıştır. Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için yoğun çalışmalar sürmektedir" şeklinde konuştu.

Hastalık tam olarak ortadan kaldırılamasa da, uzmanlar güncel tedavi protokolleri sayesinde semptomların büyük ölçüde kontrol altına alınabildiğini ve hastaların uzun ve kaliteli bir yaşam sürebildiğini kaydetti.