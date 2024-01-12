Kadın tezgahtara baraj kurdu diğeri 200 midyeyi şalvarına soktu. Böyle rahatlık görülmedi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde girdikleri bir midyeci dükkanına giren iki hırsız, 200 adet midyeyi rahat tavırlarla çaldı.

Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi dükkana gelen 2 kadın, önce çalışanın dikkatini dağıtarak tezgahta paket halindeki 200 adet midyeye yöneldi. Hırsızlar, midyeleri kıyafetlerinin içerisine koyarak dükkandan ayrıldı.

Önce midye fiyatını soran hırsızlar, ardından işletme görevlisini konuşturmaya başladı. İşletme görevlisi Aysu Saka, “O esnada birisi tezgahta bulunan midye dolu poşete bakıyor. Sonra burada beni oyalıyorlar. Ayran ve içecek soruyorlar. Burada birisi beni konuştururken önümü kapatıyor ki diğeri midyeleri rahat bir şekilde alabilsin. Ben hiç fark etmedim. Aklıma bile gelmedi böyle bir şey yapacakları” diye konuştu.

Toplamda 200 adet midye çalındığını söyleyen Saka, “Bir torba birisi alıyor 100 adet, bir torba da diğeri alıyor 100 adet. Kamera kayıtlarını izlediğimde fark ettim. Islak mendili masadan alıyor, kokluyor önce, sonra poşete atıyor ve gidiyorlar. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. O yüzden aklıma bile gelmemişti böyle bir şey olacağı. Bu olaydan sonra tabii ki daha dikkatli olacağım” dedi.

İş yeri çalışanları, durumu güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince fark etti.