Kadın turist havalimanında çırılçıplak dolaştı. O an herkes bakakaldı

Filipinler’de havalimanında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Vietnamlı turist Nguyen Thuytrang, vize süresinin bitmesi nedeniyle tatilini sonlandırmak zorunda kaldığını söyledi ve havalimanında sinir krizi geçirdi. Thuytrang’ın vize süresini aştığı gerekçesiyle aldığı para cezası nedeniyle çok sinirlendiği öğrenildi.

Öfkeli kadın, havalimanında kadınlar tuvaleti için istenen ücrete de isyan etti. Vietnamlı kadın sonrasında kıyafetlerini çıkararak havalimanında çırılçıplak yürüdü. Tarama cihazından da çıplak geçen kadını sakinleştirmeye çalışan havalimanı çalışanları içecek ve kıyafet verdi.

34 yaşındaki Vietnamlı turist Nguyen Thuytrang, Filipinler'deki tatilini vize süresi aşımı nedeniyle sonlandırmak zorunda kaldığını ve kendisine para cezası uygulandığını söyleyerek sinir krizi geçirdi.

Yalnızca Vietnamca bilen turistin İngilizce bilmediği ve herhangi bir başka dille iletişim kuramadığı için kendisini iyi ifade edemediği, dijital çeviri uygulamaları kullandığı belirtildi.

Cezasını ödeyen turist Vietnam'a giden uçakla ülkesine geri gönderildi.