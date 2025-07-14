Kadın turistleri dövmüşlerdi: Marmaris’teki işletme hakkında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turist kadınlar ile işletme çalışanları arasında kavga çıkmıştı ve turistler tekmelenerek dövülmüştü. Soruşturma kapsamındaki işletme mühürlendi.

Olay, Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanı çalışanlarının kadın müşterileri darp ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kadın turistleri dövmüşlerdi: Marmaris’teki işletme hakkında yeni gelişme

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde bahse konu olayın 2 Haziran'da Armutalan Mahallesi'ndeki mekanda saat 23.25 sıralarında yaşandığını ve iş yerine müşteri olarak giden yabancı uyruklu kadınların hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştıkları, olayın kavgaya dönüştüğü tespit edildi. Kadın turistleri darp eden iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

Kadın turistleri dövmüşlerdi: Marmaris’teki işletme hakkında yeni gelişme​​​​​​​

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Marmaris Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından ilgili işletmenin imar mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Kadın turistleri dövmüşlerdi: Marmaris’teki işletme hakkında yeni gelişme​​​​​​​

Marmaris Belediyesi ekipleri, yaptıkları denetimlerin ardından "İmar Kanunu'na aykırılık" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet'ten idari para cezası kestikleri işletmeyi mühürleyerek, faaliyetlerine son verdi.

Kadın turistleri dövmüşlerdi: Marmaris’teki işletme hakkında yeni gelişme​​​​​​​

Belediye yetkilileri, kent genelinde ruhsatsız ve yasalara aykırı şekilde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Kadın turistleri dövmüşlerdi: Marmaris’teki işletme hakkında yeni gelişme

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