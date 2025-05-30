Kadın üretici seraya girdi ellerini başının arasına alıp ağladı! 45 dakikada dünya başına yıkıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde dün yaşanan doluyu sosyal medyada çektiği görüntüyle paylaşan yaban mersini üreticisi Burçak Uysal, korku yaşadığını söyledi. Burçak Uysal, Yanköy Mahallesi'nde yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ürünlerinin ciddi zarar gördüğünü "Felaket yaşıyoruz burada" diyerek, gözyaşlarıyla anlattı.

Dün yaşanan afetle ilgili DHA'ya açıklama yapan Burçak Uysal, "Dün çok büyük dolu felaketi yaşadık. Normal bir dolunun en fazla 15 dakika sürmesi beklenirken, kamera kayıtlarımız yaklaşık 45 dakika kaydetti. Dünyada bile en son 1985 yılında 85 dakikayla rekor olarak kayıtlara geçmiş. Yaşadığımız felaket de dünyada kayıtlara geçebilecek boyuttaydı. Aralıksız 40-45 dakika sürdü. Arabalarımızın camları patladı, insanlar kapalı alanlara geçmekte çok zorlandı. Kayıplar yaşamaktan korktuk. İnanılmaz derecede hasarımız mevcut. Dolu tüllerimiz çöktü. Meyve inanılmaz zayiat vermiş durumda. Bu sene çiftçi çok şey yaşadı. Don tehlikesi yaşamıştık. Tam en verimli zamandayken böyle bir felaket atlattık. Can kaybı olmadığına şükrediyorum" dedi.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Diğer yandan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip ve 10 personel, bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle Yanköy, Eskiyürük, Şatırlı, Töngüşlü, Zırlankaya, Büğüş, Tekke ve Alacami mahallelerinde hasar gördüğü belirlenen alanlarda inceleme yapıldı. Seraların yanı sıra açıktaki meyve ağaçlarının da zarar gördüğü tespit edildi.