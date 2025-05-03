Kadın voleybolunda bir ilk! İstanbul'da kuruldu

Kaynak: İHA
Kadın voleybolunda bir ilk! İstanbul'da kuruldu

Avrupa'daki kadın voleybol kulüplerinin güçlerini birleştirerek oluşturduğu yeni birlik, WEVCA (Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği) İstanbul'da kuruldu.

WEVCA, Avrupa'da daha önce denenmiş bazı birlik girişimlerinin deneyimlerinden faydalanarak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçirmeyi hedefliyor.

İSTANBUL'DA KURULDU

Birlik, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ile ortak fayda odağında iş birliğine açık bir şekilde faaliyetlerini yürütecek. Kuruluş toplantısının İstanbul'da gerçekleşmiş olması, Türkiye'nin kadın voleybolundaki öncü rolünün bir yansıması olarak değerlendirilirken, WEVCA'nın merkezinin İstanbul'da konumlanması da büyük bir anlam taşıyor.
Birliğin başkanlığına Vero Volley Milano'dan Aldo Fumagalli, başkan yardımcılığına ise Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan seçildi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Toplantıya Eczacıbaşı'ndan Erdal Karamercan ve Bilun Gunal, Scandicci'den Paolo Nocentini ve Sandra Leoncini, Vero Volley Milona'dan Aldo Fumagalli, Fenerbahçe'den Hulusi Belgü, Galatasaray'dan Neşve Büyükbayram, Volero Le Cannet'den Stav Jacobi katıldı. Lodz'dan Zuzanna Biarylak, Türk Hava Yolları'ndan Asuman Baş, Rzeszow'dan Rafal Mardon ve Mulhouse'dan Sylvia Zatti ise çevrimiçi bağlantıyla toplantıda yer aldı.

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