Kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasındaki akbil kavga

Kaynak: İHA
Kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasındaki akbil kavga

Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi ile kadın yoldu arasında meydana gelen tartışma kameralara yansıdı.

Kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasındaki akbil kavga

Pendik'te Marmaray istasyonunda iddiaya göre başkasının ücretsiz kartıyla binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında kavga çıktı.

Kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” demesi dikkat çekti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, başkasına ait ücretsiz kart ile Marmaray'a binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga diğer görevlilerin araya girmesiyle son bulurken kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” demesi dikkat çekti. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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