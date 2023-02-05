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Kadın yuları takıyor gibi yaptı at sahibinin peşinden gitti

Sosyal medyada yularının takıldığını zanneden bir atın sahibinin peşinden gitmesiyle ilgili yayınlanan video, kısa sürede viral oldu. Videodaki atın davranışları izleyenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 14:28
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Kadın yuları takıyor gibi yaptı at sahibinin peşinden gittib Sosyal medya bombayı patlattı

Kadın yuları takıyor gibi yaptı at sahibinin peşinden gitti
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Hayvanların içgüdüsel mi yoksa belirli düşünsel aktivitelere bağlı olarak mı hareket ettikleri, bilim insanlarının yüzyıllardır ilgisini çekmektedir. En eski zamanlarda, 17. yüzyıldan önce yaşamış bilim insanları ve genel olarak insan popülasyonunun tamamına yakını, insan dışındaki hayvanların hepsinin salt bir içgüdüyle hareket ettiklerini ileri sürmüşler veya düşünmüşlerdir.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bu konuyla sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak “Dünyanın Enleri” isimli sosyal medya hesabından yayınlanan öğrenilmiş çaresizlik ile ilgili video kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

KAÇMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ ZAYIFLIYOR

Öğrenilmiş çaresizliğin en eski örnekleri hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden geliyor. Kontrol edilemezliği algılayan hayvanlar, yeni durumlarda şok veya diğer olayların yine kontrol edilemez olmasını bekliyor, bu da bunlardan kaçmaya yönelik girişimlerini zayıflatıyor.

SAHİBİ YULAR TAKMIŞ GİBİ YAPTI

Bu durumla ilgili sosyal medyada yurt dışında paylaşılan videoda, bir atın sahibinin yular taktığını sanarak peşinden gitmesi anlatıldı. Atın bu davranışları izleyenleri hayrete düşürdü.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, videoyla ilgili birbirinden ilginç yorumlar yaptılar. Bazıları videoyu insanların davranışlarına benzetirken, bazıları ise atın hareketinin şartlı ya da koşullu refleksten kaynaklandığını söylediler.

Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK NEDİR?

Öğrenilmiş çaresizlik, bir kişinin tekrar eden stresli durumlar yaşaması sonucunda ortaya çıkar. Bu durumunun pekiştiği bireyler, bu stresli durumları değiştirme ihtimalinin olduğu zamanlarda bile aksine inanırlar. Çaresiz ve zor durumda olma halini genelleyip motivasyon kaybına uğrar ve harekete geçmezler.

Bunun yanı sıra öğrenilmiş çaresizlik kavramı, ilk kez 1967 yılında hayvanlar üzerinden yapılan deneylerin insanlara da uyarlanabileceğinin psikologlar tarafından keşfedilmesiyle ortaya çıkmıştır. Öğrenilmiş çaresizlik, stres ve depresyon duygularını beraberinde getirir. Buna ek olarak bazı kişilerde “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” da görülebilir.

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Hamit Seki
5.02.2023 15:21
Son 20 yıldır ülkemizi kötü yöneten CHP ve Kılıçdaroğlu'na By By Kemal diyeceklermiş, demek bu algıda işe yarıyor, bakın göreceğiz seçimde yüzde 20 AKP ye oy verenler olacak her şeye rağmen.  
 
ADALET
5.02.2023 14:55
akp seçmeni de böyle oy veriyor..  
 
Zeki
5.02.2023 14:47
600 yuzyil sultan padisah altinda koyunlastiktan sonra iste ilk cikan tek adama teslimiyet mantigi. Hayatta hersey genlere kodlandigi icin dusunmek yerine itaat genlerde var. ozgurluk fazla geldi  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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