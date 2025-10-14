Kadına bayıltan dayak





İstanbul’un Fatih ilçesi Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak’ta dehşet verici bir olay yaşandı. Bir adam, kendisine vuran bir kadını sokak ortasında acımasızca dövdü. Öfkeden çıldırmış gibi görünen şahıs, kadını bir o yana bir bu yana savurarak yerde sürükledi. Aldığı ağır darbeler sonucu kadın baygınlık geçirdi.

Şaşırtıcı şekilde, adam kadını kendine getirmeye çalıştıktan sonra sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, olayın kıskançlık krizinden kaynaklandığı öne sürülüyor. Çevredeki güvenlik kameraları, yaşanan vahşeti saniye saniye kaydetti. Olayın en dikkat çekici detaylarından biri, yoldan geçen başka bir kadın ve erkeğin, şiddeti gördükleri halde müdahale etmeden yollarına devam etmesi oldu.



Mahalle sakinleri, olayın şokunu yaşarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yetkililer, kadının sağlık durumunun stabil olduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı; birçok kişi, şiddetin bu denli aleni yaşanmasına ve çevredekilerin duyarsızlığına tepki gösterdi.