Kadına şiddet sahaya indi! Taraftarlar kadın sporculara saldırdı

Kadına şiddet çirkin yüzünü bu kez bir hentbol maçında kendini gösterdi.

Bingöl'de hentbol maçı sonrası sahaya inen rakip takibin taraftarları Şanlıurfalı sporculara darp etti. Elleri kolları ve boyunlarından yaralanan sporcular şikayetçi olacaklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Bingöl’de oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu'nda Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü ile Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü karşılaştı. Kazanan taraf Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü oldu.

Maçın sonunda yenilen taraf Bingöl Spor Lisesi Hentbol takımı taraftar grubundan yaklaşık 100 kişi sahaya inerek kutlama yapan Şanlıurfa kadın hentbolcuların etrafını sardı. Kadın sporcuların darp edildiği çirkin olay büyük tepki aldı.

BAKAN BAK'TAN KINAMA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından çirkin olaya tepki gösterdi ve sürecin takipçisi olacaklarını olacaklarını söyledi. Bakan Bak paylaşımında "Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur! Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl’deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Sporun dostluk, kardeşlik ruhunu ve birleştirici gücünü hiçbir saldırının gölgelemesine izin vermeyeceğiz." dedi.