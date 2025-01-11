Kadına şiddete dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar

Kaynak: İHA
Kadına şiddete dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar

Kadına şiddete dikkat çekmek için 20 kişilik kadın grubu Ağrı Dağı'na tırmandılar.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 20 kişilik kadın grubu, kadına şiddete dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ahmet Ertuğrul ve Yusuf İpin'in öncülüğünde Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen kadınlar, tırmanışın birinci gününde 3 bin 350 rakımda çadır kurdular. Eksi 30 derece soğukta konaklayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde zirveye doğru harekete geçtiler. Olumsuz hava şartları ile karşılaşan grup, 4 bin 200 rakımda geri dönmek zorunda kaldı.

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