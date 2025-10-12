Elazığ’ın Ağın ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması yapıldı.



Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi(ŞÖNİM) tarafından Ağın ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında kaymakamlık ve belediye ziyaret edilerek ŞÖNİM’de verilen hizmetler tanıtıldı. Ardından Ağın Kadın Kooperatifi ziyaret edildi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında farkındalık çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarının süreceği ifade edildi.