Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde 2 ilde yaşayan 2 kadın eşleri tarafından öldürüldü. Meydana gelen 2 cinayet kadınların maruz kaldığı şiddeti bir kez daha gözler önüne geldi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıklamasına göre geçen yılın 25 Kasım tarihinden bu yana 282 kadın cinayeti işlenirken 286 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Öte yandan elde edilen verilere göre, sadece bu yılın ekim ayında 19 kadın öldürülürken 22 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

EŞİ TARAFINDAN 7 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi’nde 3 çocuk annesi Sümeyye Y., E.Y. tarafından 7 kurşunla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki kadın ile kocası arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Y. çıkardığı silah ile eşine 7 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşini öldüren E.Y. gözaltında

Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIĞI KOCASI ÖLDÜRDÜ

Bir diğer kadın cinayeti haberi ise Gaziantep’in Nizip ilçesinden geldi. Zehra Özkan (45) şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı kocası Recep Özkan (48) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Üç çocuk annesi kadın, daha sonrasında Nizip ilçesinde amcasının evinde yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde eve gelen koca Recep Özkan, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak olay yerinden kaçtı.





Ağır yaralanan kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISININ EVE GELİŞ ANI KAMERADA

Katil zanlısının cinayet öncesi eve giriş anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken olayı anlatan Zehra Özkan'ın amcası Abdullah Alkan, "Uzaklaştırma kararı var ve hala devam ediyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelmiş. Geldiğini biz görmedik. Fırsat kollayıp binaya girmiş. Üst kata çıkmış ve gelinimi tehdit ettikten sonra da yeğenim olan eşine silahla ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

KARISINI ÖLDÜREN ZANLI, POLİS TARAFINDAN VURULARAK YAKALANDI

Karısını öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olay yerine yakın bir noktada kıstırılan zanlı, teslim olmayı reddedip ekiplere karşılık verme teşebbüsünde bulununca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hafif yaralanan zanlı, ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı kocanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.