Kadına şiddette acı gerçek ortaya çıktı. Bir saatte 15 kadın şiddete uğruyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri, Türkiye’de kadına yönelik erkek şiddetinin ulaştığı çarpıcı boyutu gözler önüne serdi. Ocak 2013-Kasım 2023 döneminde bakanlığa bağlı Şiddeti Önleme Merkezleri’ne (ŞÖNİM), şiddet gördüğü gerekçesiyle 1,5 milyona yakın kadının başvurduğu öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberinde yer alan resmi verilere göre, Ocak 2013’ten 1 Kasım 2023 tarihine kadar toplam 1 milyon 360 bin 27 kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle ŞÖNİM’lere müracaat etti. Acı tablo, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin Bilgi Edinme Başvurusu’na gelen yanıt ile ortaya konuldu.

AYDA 10 BİN 461 ŞİDDET

Türkiye’de 10 yılda ŞÖNİM’lere başvuran kadın sayısına yönelik verilerin ay ve saatlere göre dağılımı ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Buna göre, Ocak 2013-Kasım 2023 döneminde ayda 10 bin 461, günde 366, saatte ise 15 kadın saldırıya uğradığını bildirdi.

CHP’li İlgezdi, kadına yönelik şiddetin ulaştığı boyuta tepki göstererek BirGün’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddetin boyutlarını en acı şekilde gösteren rakamlar bunlar maalesef. Üstelik baskı ve korku nedeniyle bu merkezlere ulaşamayan kadınlarımızın sayısı da bu oranlara dâhil değil. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkan iktidar, şiddeti her fırsatta meşrulaştırdığı için kadına yönelik şiddet sayıları katlanarak artıyor. Saatte 15 kadının şiddet görüyor olması yaşanan felaketi açıkça gözler önüne seriyor. Başvuru sayısının yüksekliğinin temel nedeni iktidarın eril dili, cezasızlığı öven, kadına şiddeti meşrulaştıran tutumudur.”