Birleşmiş Milletler 1999 yılında Kasım ayının belirli bir gününü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak ilan etti. Bu nedenle bugün 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' arama motorlarında hangi gün olduğu araştırılıyor. Peki, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ne zaman? 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir?

'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' 25 Kasım 1999 yılında ilan edilmiştir. Bugün 25 Kasım 1999'dan beri 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak anılmaktadır.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ TARİHÇESİ

Birleşmiş Milletler 1999 yılında 25 Kasım'ı 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak ilan etti. Bu önemli günün tarihçesi ise Dominik'te yaşanan acıklı bir olaya dayanıyor.

1960 yılında Dominik'te diktatörlüğe karşı mücadele veren üç kız kardeş vardı: Mirabel kardeşler. Mirabel kardeşler diktatörlük karşıtı mücadelelerde sembol haline gelmişlerdi. Bu zorlu mücadelede zaman zaman ağır baskılara boyun eğmek zorunda kaldılar. Hapis cezasına çarptırıldılar. Ancak ülkede adlarından söz ettirmeyi başarmışlardı.

25 Kasım 1960'da bir uçurumun kenarında üç kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kız kardeşler cinsel saldırıya maruz kalmışlardı. Onlar hakkında 'araba kazasında öldüler' denildi.

1981 yılında Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' olarak ilan edildi.

1999 yılına gelindiğinde ise Birleşmiş Milletler 25 Kasım'ı 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü' olarak ilan etti.

25 KASIM NEDEN ÖNEMLİ?

25 Kasım, toplumlarda kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla son derece önemli. Dünyanın tüm ülkelerinden kadınlar aynı günde yaşadıkları ayrımcılığa bir dur demek için harekete geçiyorlar. Yaşamın tüm alanlarında yaşadıkları sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, psikolojik, fiziksel ve toplumsal şiddete dikkat çekiyorlar.