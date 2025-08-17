Kadın adama çamaşır suyuyla saldırdı: Biri hastaneye diğeri adliyeye sevk edildi

Yunanistan’ın Selanik kentinde meydana gelen olay, şehirde büyük yankı uyandırdı. 15 Ağustos 2025’in sabahın erken saatlerinde 46 yaşındaki bir kadın, 38 yaşındaki bir adamın yüzüne çamaşır suyu döktü. Olay, Selanik’in tarihi bölgelerinden biri olan Ano Poli’de gerçekleşti.

Saldırgan kadının kullandığı kimyasal maddeyi ise 44 yaşındaki bir tanıdığından temin ettiği belirlendi. Bu nedenle saldırgan ile ona yardım eden kadın, “tehlikeli bedensel zarar verme” ve “suça yardım etme” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Saldırının hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, herhangi bir hayati tehlikeye karşı önlem alınması amacıyla acil servis ekipleri tarafından Selanik’teki bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Selanik’in Beyaz Kule Polis Merkezi’ne bağlı ekipler, olayın ardından iki kadını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Düzenlenen soruşturma dosyasıyla birlikte şüphelilerin savcılığa sevk edileceği açıklandı.

TEPKİYLE KARŞILANDI

Son dönemde Avrupa’nın farklı kentlerinde benzer kimyasal saldırı vakaları görülürken, Selanik’te yaşanan bu olay Yunan kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kadının bu tür bir saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netleşmedi. Polis, olayın ardında kişisel husumet ya da özel bir anlaşmazlık olup olmadığını araştırıyor.