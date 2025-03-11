Kadından, kadın depremzedelere destek

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) ev sahipliğinde, Mersin Ekonomi Platformu (MEP), Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD), Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) ve Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) öncülüğünde "12 Kadın" isimli kitabın tanıtımı yapıldı. MTSO'da gerçekleşen tanıtımda yazarlar Esen İstifanoğlu, Ayşe Taslı, Cansu Daloğlu, Cansu Kalkan, Derya Altınören, Ebru Döker, Deniz Şehitoğlu, Gül Akyürek Balta, Enis Tukaç, Loret Gazel, Filiz Kaya ve Dünya Aslan kitaplarını imzaladı. "Seninleyiz Hatay" diyerek yola çıkan 12 başarılı iş kadının hikayelerinden oluşan kitabın satış geliriyle Hatay'da zarar gören depremzede kadınların iş hayatına dahil olabilmeleri için üretim atölyesi inşa edilecek.

"KADINLARI HAK ETTİKLERİ NOKTAYA TAŞIMALIYIZ"

MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, kadınların ekonomide, sosyal hayatta ve karar mekanizmalarında hak ettiği yerleri almadığı bir dünyada gerçek bir kalkınmadan söz edilemeyeceğini ifade etti. Gökbulut, "Eğer ilerlemek istiyorsak, önce kadınları hak ettikleri noktaya taşımalıyız. Bunun için en güçlü iki aracın biri eğitimse diğeri rol modellerdir" dedi.

12 Kadın Projesi'nin, ortaya koyduğu güçlü rol modellerle, hayatın farklı alanlarında ilham ve cesaret veren kadınların hikayelerini görünür kılmayı amaçladığına işaret eden Gökbulut, "Sadece ilham vermekle kalmayıp, Hatay'da tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden en zor şartlarda dahi, ülkesine ve topluma katkı sunmak isteyen üretici kadınlara destek olmayı hedefliyor. Bu projede, 12 cesur kadın kaleme alınan öyküleriyle "Seninleyiz Hatay" diyor. Biz de MTSO olarak, "sizinleyiz" diyerek, yanınızda olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

"BU TOPRAKLAR DAYANIŞMAYLA GÜÇLENİR"

GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı da dayanışma, işbirliği ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmenin kadınların her alanda daha güçlü bir yer edinmesini sağladığını söyledi. Proje kapsamında yalnızca kadınların başarısının konuşulmadığına işaret eden Beydağı, aynı zamanda birlikte iyileşmenin, dayanışma ve umudun gücünü vurguladıklarını, kadınlar olarak birlikte güçlendiklerini kaydetti.

ÇUGİDER Başkanı Sibel Gelbul ise 6 Şubat'ta yaşanan acıya umut olmak için bir araya geldiklerini ifade etti. 12 Kadın Projesiyle Hatay'daki tüm kadınlara hem sosyolojik, hem psikolojik, hem de ekonomik destek vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Gelbul, "Bu topraklar dayanışmayla güçlenir, iyileşir" dedi.

MEP Dönem Başkanı Servet Özkaya da Hataylı kadınların hayat mücadelesine dikkat çekmek istediklerini dile getirerek, ekonomik kalkınma yanında toplumsal dayanışmayı da önemsediklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından 12 kadın yazar kendilerini tanıtarak, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.