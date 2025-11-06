Masum bir şaka girişimi, beklenmedik bir kaosa dönüştü. Sosyal medyada viral olan bir videoda, uyurken huzurla dinlenen eşine sürpriz yapmak isteyen bir kadın, Japon yapıştırıcısı (süper yapıştırıcı) kullanarak kocasının kulağını yastığa yapıştırdı.

Olay, hem gülünç hem de yürek hoplatan anlarla dolu bir video olarak X platformunda (eski adıyla Twitter) paylaşılınca, binlerce izleyiciyi kendine çekti.

Videoda, çiçek desenli nevresim takımıyla kaplı bir yatakta derin uykuya dalmış adamın yanına sessizce yaklaşan kadın, elinde sarı renkli süper yapıştırıcı tüpüyle görüldü.