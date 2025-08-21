Kadını bıçakladı polisler mahallelinin elinden zor aldı

Olay saat 20.00 civarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aynı iş yerinde çalışan Z.S. adlı kadın ile E.Y. isimli erkek arasında duygusal ilişki başladı. İkilinin iş yerinde tartışma yaşaması üzerine, iş yeri sahibi E.Y.'yi görevden çıkardı. Duruma öfkelenen E.Y., peşine düştüğü Z.S.'yi bıçakladı.

Olay mahallinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak, linç girişiminde bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, mahalle halkı tarafından darp edilmeye çalışılan E.Y.'yi, zorlukla olay yerinden çıkardı. Polis aracıyla hastaneye götürülen şüpheli E.Y., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bu sırada sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı belirlenen Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.'nin hayati riskinin sürdüğü öğrenildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.