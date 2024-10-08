Kadını dayaktan bekçiler kurtardı

Kaynak: İHA
Kadını dayaktan bekçiler kurtardı

İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında erkek kadına yumruklayarak darp etmeye başladı. Kadını gece bekçileri kurtardı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir araçla yolculuk yapan 3 kişiden 2’si tartıştı. Tartışma sonrası araçtan inen genç kızla erkek cadde ortasında tartışmaya devam etti.

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Tartışma sonucunda erkek şahıs kadına yumruklarla saldırdı. Şans eseri olay yerinden geçen gece bekçilerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı. Şahıslar polis merkezine götürüldü.

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Kadın, kendisini darp eden şahıstan şikayetçi olmadı. Şahıslar gece saatlerinde serbest bırakıldı. Yaşanan saldırı anları cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

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