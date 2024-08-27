Kadını sokak ortasında yumruk ve sopayla dövdüler. Karşı çıkana da saldırdılar

İstanbul Avcılar’da bir kadın sokak ortasında dövülerek yerde sürüklendi. Otomobilden inen ve kadının yakınları olduğu öğrenilen grup bir anda kadına saldırmaya başladı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu grup kadına tekme, yumruk ve sopayla saldırdı. Saldırıya uğrayan kadın bir süre sonra telefonla bir başka kişiyle görüştürüldü sonrasında saldırı devam etti.

YERDE SÜRÜKLENDİ; DEFALARCA YUMRUKLANDI

Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet burada da devam etti. Otomobilde defalarca yumruklanan kadın kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti. Yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

KARŞI ÇIKAN KİŞİYİ DE DARBETTİLER

Sopalar ve taşların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti. Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren kişi sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindeki taşla savunmaya çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.