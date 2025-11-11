YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 1. toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Burak Keser, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, İl Ticaret Müdürü Şener Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erhan Kavaz ve kurul üyeleri katıldı.

İlimizde Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planının oluşturulması, buna ilişkin çalışmaların yürütülmesi, il eylem planlarının etkin uygulanmasının ve izlenmesinin sağlanması amacıyla Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Vali Muammer Erol, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu” ve “Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları” kurulmasını konu alan 2025/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yürürlüğe girdiğini söyleyerek, “Ülkemizde kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içinde etkin olarak yer alması, ayrıca eğitim, bilim, siyaset, ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında hak fırsat ve imkanlardan tam ve eşit olarak faydalanmalarıyla her alanda ve düzeyde temsillerinin artırılması amacıyla önemli politikalar hayata geçirilmektedir” dedi.

Toplantıda, 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumu yapılarak, hazırlanan video kurul üyelerine izletildi.

İl Koordinasyon Kurulu Üyelerinin görevlerinin anlatıldığı sunumda, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve İl Eylem Planı taslağının değerlendirilmesi noktasında İlimizde kadınların eğitim, bilim, sağlık, ekonomi, liderlik, karar alma mekanizmaları, çalışma hayatı ile çevre ve iklim değişikliği başta olmak üzere tüm alanlarda aktif katılımını destekleyecek çalışmalar değerlendirildi.

Özellikle kadınların sosyal ve kültürel yaşamda daha aktif yer almalarına, istihdamının artırılmasına, girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesine ve yerel kalkınmada kadın emeğinin daha görünür hale getirilmesine yönelik kurumlar arası iş birliğiyle geliştirilecek projeler görüşüldü.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.