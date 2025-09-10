Kadının imdadına halk otobüsü şoförleri yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil içerisinde darp edilen kadın, mesaiden çıkan halk otobüsü şoförleri tarafından kurtarıldı.

Olay, önceki gece saat 00.50 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Çal Caddesinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; son seferlerini gerçekleştirerek mesailerini tamamlayan belediye halk otobüsü şoförleri, evlerine gitmek için servisle yola çıktı. Kırmızı ışıkta duran servisteki şoförler, karşı yönde ışıklarda duran bir otomobildeki erkek şahsın yolcu koltuğundaki kadını darp ettiğini fark etti.

Hemen servis aracından inen şoförler, olaya müdahale etti. Tarafların arasına giren şoförler, bir taraftan öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışırken, diğer taraftan ise otomobilden indirdikleri kadını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir ara şoförlerin elinden kurutulan şahıs, darp ettiği kadını kovalamaya çalışsa da otobüs şoförleri kısa sürede onu yakalandı. Kadın güvenli bir alana götürüldükten sonra olay polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ve onu darp eden şahsı, ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

