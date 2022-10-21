﻿Kadının kariyeri ve PKK'nın çocukları!

Tayyip Erdoğan, AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin bir çocuğu olduğunu ve eşinin doktora yaptığını öğrenince, "Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak" dedi.

Ergenekon kumpasında 3.5 yıl hapis yatan, CHP'den İzmir Milletvekili seçilen, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi'nin son olarak AKP'ye katılma kararı vermesi, kendi bileceği iştir. Yalnız bu kadar hızlı parti değiştirmek, kişisel kariyer açısından olumlu bir durum değildir...

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AKP grup toplantısında Genel Başkan Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılan Mehmet Ali Çelebi'nin yanında eşi Kezban Meray Çelebi de bulunuyordu.

Erdoğan ile Çelebi ve eşi arasında, şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Senin çocuklar kaç tane?

Çelebi: Bir tane... Doktora, kariyer... (Çelebi, eşinin doktora, kariyer yaptığını bu şekilde ifade etmiş oluyor.)

Erdoğan: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak.

Çelebi: Doktorayı bitirdi şimdi efendim.

Erdoğan: Sayıları arttırmak lâzım. Yaş kaç?

Kezban Meray Çelebi: 40 oldu.

Erdoğan: Allah'tan isteyelim. Çocuk çok önemli... Bak PKK'nın beş tane, on tane, on beş tane oluyor.

Kezban Hanım, "Biz zaten eşim cezaevindeyken evlendik. Sonra da ancak bir çocuk yapabildik" diyemedi...

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PKK, bir terör örgütü olarak küçük yaşta kızları bile kandırarak militan haline getiriyor ama kurulduğu günden itibaren mensupları arasında evlilik yasağı uyguladı. Birbirine âşık olan örgüt mensupları ihanetle suçlanıyor, mahkeme kurularak yargılanıyor ve infaz ediliyordu.

PKK'nın bu yasağı kaldırdığına dair 2014 yılında bir haber çıktı ama bu tarihten sonra PKK militanlarının kurduğu iddia edilen ailelerin beş, on hatta on beş çocuk sahibi olduğuna dair hiçbir veri yok...

Nitekim Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bu ülkenin çocukları Kandil'de doğmadığına göre, kastınız apaçık ortada Sayın Erdoğan!" dedi.

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Erdoğan'ın kadının kariyeri konusundaki sözleri, Mehmet Müezzinoğlu'nun, Sağlık Bakanı olarak 2015 yılının ilk bebeği Meryem Azra'yı ziyareti sırasında "Annelerin, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir" sözlerini de akla getirdi.

Tabii Bülent Arınç'ın "Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak" ve Ömer Tuğrul İnançer'in "Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez" sözleri de unutulmuş değil...

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Erdoğan, kadının kariyeri olarak çocuk doğurmayı gösteriyor. Tabii Kezban Meray Çelebi, 40 yaşında olduğunu söyleyince de kadınların doğurganlığı 40 yaşında sona erdiği için "Allah'tan isteyelim" diye ısrar ediyor!

İslam açısından bu anlayış doğru değildir. Hz. Hatice, zengin bir iş kadınıydı. Kervanının yönetimini Hz. Muhammed'e vermişti. Hz. Ayşe de siyasetin hatta savaşın içindeydi. Cemel vakasında da Hz. Ali'ye karşı savaşan ordunun başında idi...

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Av. Şenal Sarıhan, konuyla ilgili açıklamasında, "Cumhurbaşkanının, böylece İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirken gerekçe gösterdiği 'aileyi güçlendirmek' savından ne anladığı ortaya çıkıyor: Kadını eve hapsederek toplumsal yaşamın dışına atmak, ev hapsine mahkûm etmek... Bu zihniyet, kadınların hak mücadelesi ile çoktan aşılmıştır." dedi.

Tabii aşamayan kadınlar da çok...

Bir de İstanbul Sözleşmesi'nde "toplumsal cinsiyet" diye bir kavram var ki, bu da kadın ve erkeğin dışında bir cinsiyeti ifade ediyordu. Tabii sözleşmeyi hazırlayan ve onaylayan da AKP'nin tayin ettiği "uzmanlar" idi.