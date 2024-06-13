Kadının yatak odası sırları ülkeyi ayağa kaldırdı. 63 yaşında hamile kaldı 26 yaşındaki kocası şokta

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 7 çocuk annesi ve 17 torun sahibi 63 yaşındaki Cheryl McCain, kendisinden 37 yaş küçük eşinden hamile kaldığını açıkladı. Kadının açıklaması dünpya6da ve ABD'de geniş yankı buldu.

Eleştirilerin hedefi olan kadına sosyal medyadan tepkiler yağdı. Bazıları kadının çocuğunu büyütemeden vefat edeceğini dile getirdi.

Kadının yaşı itibarıyla doğal yolla hamile kalmasının imkansız olduğu belirtildi. Kadının taşıyıcı bir anne ile anlaşmış olabileceği ileri sürüldü.

Kendisine yönelik eleştirileri umursamadığını söyleyen Cheryl McCain mutlu bir evliliği olduğunu ve 8'inci kez anne olmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Eşiyle benzin istasyonunda tanıştığını söyleyen Cheryl McCain "Genç eşimle her şeyi ilk kez yaşadık. Eşim ilk cinsel deneyimini benimle yaşadı. Beni çok özel hissettirdi" dedi.

Evliliği nedeniyle ailesinin kendisini dışladığını ve sadece 1 çocuğuyla görüştüğünü söyleyen Cheryl McCain, doğumu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Yaşlı kadın kocasını çok sevdiğini ve ölene kadar onunla yaşamak istediğini de vurguladı.