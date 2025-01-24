Kadınlar, 750 yıllık derslikte keçeden Türk bayrağı üretiyor

Eğirdir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan keçe kursunda 14 kadın kursiyer üretim yapıyor. Hızırbey Camii yanında bulunan tarihi Dündarbey Medresesi'nin bir odası olan yaklaşık 750 yıllık derslikte keçeden Türk bayrağı üreten kadınlar, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Özer, "Mekan bizim için çok değerli, Eğirdir'in tarihi ile anılan bir mekandayız. Keçe sanatına destek vermek amacıyla kıymetli hanımlarımızla beraber bir kurs açtık. Kursumuza ciddi sayıda bir talep var, bu bizim için çok sevindirici. Önemli buluyoruz, güzel buluyoruz. Bunun haricinde farklı unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımıza da sahip çıkacağız. İlçemiz ekonomisi ve kadınlarımızın da ekonomisine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi. El sanatları teknikeri Aycan Çağlan, "Yaklaşık 3 hafta oldu medresede kursumuz başladı. Eğirdir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezimizin iş birliğinde kursumuz gerçekleşiyor. Buradaki kadınlarımızın el sanatlarıyla tanışmaları ve geleneksel el sanatlarını yaşatmaları için çalışmaya başladık. Bundan sonraki yapılacak işlerde el sanatları ile ilgili alanları genişletip, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir alan oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. K

ursiyerlerden Fikriye Akdeniz, "Kursumuza başladık. İnşallah daha güzel işler yapacağız" dedi. Diğer yandan kadınların keçeden yaptığı çerçeveli Türk bayrağı ile diğer logolu ürünler daha sonra oluşturulacak stantlarda satışa sunulacağı belirtildi.