Kadınlar cephe yolunda... Askere gidecek erkek kalmadı!

Danimarka Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın 2026 yılından itibaren kadınları askere almaya başlayacağını duyurdu.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, ülkenin 'tüm savaş gücünü' harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle Danimarka'nın 2026 yılından itibaren kadınları askere almaya başlayacağını söyledi.

Danimarka Savunma Bakanlığı, Hildgord'ın sözlerini “Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nin harekete geçirebileceğimiz tüm savaş gücüne ihtiyacı var. Bunun için toplumun her kesiminden insanları askere almamız gerekiyor. Kadınlara yönelik çağrı ile en yetenekli ve motive olmuş genç Danimarkalıları askere alma kabiliyetimizi arttırıyoruz” şeklinde aktardı.

Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında orijinal planın 2027 yılının başından itibaren kadınları askere almaya başlamak olduğu, ancak 'tam eşitlikle' ilk askere alma birliklerinin 2026 gibi erken bir tarihte başlayacağı belirtildi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise savunma ve güvenlik politikalarındaki 'mevcut durum çerçevesinde' ülkenin silahlı kuvvetlerinin daha fazla kişiyi askere alması gerektiğini söyledi.

Daha önce Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ülkenin savunma harcamalarını arttıracağını ancak bunun zor ve pahalı olacağını söylemişti. Ayrıca Frederiksen, ülke hükümetinin artan askeri harcamalar için gerekli paranın nereden geleceğini henüz bilmediğini de sözlerine eklemişti.